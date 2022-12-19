Силы ПВО сбили 30 из 35 запущенных по Украине ночью армией РФ «Shahed-136/131»

В ночь с 18 на 19 декабря российские войска атаковали Украину около 35 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131». Об этом сообщили в Вовоздушных силах ВСУ.

Отмечается, что ударные БПЛА запущены с восточного побережья Азовского моря.

«Силами и средствами Воздушных Сил Вооруженных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено тридцать «шахедов» российских оккупантов», - рассказали в ВСУ, дополнив, что к уничтожению воздушных целей были привлечены подразделения зенитных ракетных войск, истребительной авиации, мобильные огневые группы.

Ранее в Киевской городской военной администрации сообщили, что в воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 БПЛА оккупантов, из каких силы ПВО уничтожили около 15.