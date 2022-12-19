Российские оккупанты обстреляли Донецкую область ракетами и артиллерией. Фото: Полиция Донецкой области

Российская армия ударила по Донбассу ракетами и артиллерией. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.



За минувшие сутки правоохранители зарегистрировали 7 нарушений законов и обычаев войны со стороны оккупационных войск.

Обстреляны оккупантами из ЗРК «С-300» и артиллерии за сутки 4 населенных пункта региона – города Авдеевка, Бахмут, села Торское, Константинополь. Повреждены 3 жилых дома и ферма.

«Зафиксировано два ракетных удара по селу Константинополь, повреждена инфраструктура. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате артиллерийских обстрелов есть погибшие в селе Торское и городе Бахмут. Из-за вражеских атак в городе есть и раненые», - написали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 58 человек, с начала обязательной эвакуации – более 33 190 человек, среди них 4950 – дети, 1952 – люди с инвалидностью.

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