3% жителей Киева пока остаются без отопления — Кличко

Без отопления в Киеве остаются около 3% потребителей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.



«После утренних атак агрессора на столицу и повреждения объектов инфраструктуры, коммунальщикам уже удалось возобновить работу большинства котельных», — написал он.



Также Кличко рассказал, что система водоснабжения Киева работает в штатном режиме, а ситуация в энергетике сложная, поэтому действуют аварийные и экстренные отключения.



Больше всего в столице от дефицита электроснабжения, по информации Виталия Кличко, страдают Оболонский, Подольский и Деснянский районы.

Ранее в Киевской городской военной администрации рассказали, что ночью 19 декабря российские войска атаковали столицу дронами-камикадзе. Большую их часть ВСУ удалось сбить.