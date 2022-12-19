14 тысяч жителей Белгородской области РФ остались без света из-за обстрела

Из-за обстрела в Шебекинском городском округе Белгородской области РФ нарушено электроснабжение, а без света остаются порядка 14 тысяч жителей региона. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



По его информации, аварийные бригады приступают к переподключению на резервные источники питания.



Также Гладков написал, что под обстрел попал хутор Панков в Шебекинском городском округе. Он отметил, что пострадавших нет, но есть повреждения в 2 частных домовладениях.

Ранее в компании «Укрэнерго» сообщили, что в энергосистеме Украины из-за ночного удара войск РФ по стране сложилась тяжелая ситуация.