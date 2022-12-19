В ОП рассказали, почему уничтожить украинскую электросеть практически невозможно

Украинскую электросеть практически невозможно уничтожить российскими ракетами «Калибр» и Х-101. Об этом в интервью «Радио НВ» сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович.

«Украинская электросеть создавалась для того, чтобы выдержать удары мегатонными бомбами во время полноценной войны с НАТО еще в советское время. И уничтожить ее Калибрамы, Х-101 практически невозможно, поэтому это заранее бессмысленная политика», - сказал Арестович.

Ранее в Вовоздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь с 18 на 19 декабря российские войска атаковали Украину около 35 дронами-камикадзе иранского производства «Shahed-136/131», 30 из них удалось сбить.