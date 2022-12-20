В Донецкой области из-за обстрелов погибли трое гражданских, еще пятеро — ранены

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, люди погибли в Бахмуте и Зализном. Еще пятеро гражданских ранены.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 1271 мирный житель. 2762 человека получили ранения.



На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.