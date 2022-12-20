Армия РФ продолжает захват больниц на оккупированной части Луганщины

Госпитали армии РФ в оккупированной части Луганской области переполнены – не хватает кроватей, вещей, медицинского персонала, ещё три больницы региона были отобраны у гражданского населения на нужды захватчиков. Об этом сообщили в Луганской ОВА.

«Так, Луганская областная клиническая больница, Луганская городская многопрофильная больница №15 и Железнодорожная больница переданы для использования российским оккупационным войскам. Местному населению в обслуживании отказывают и предлагают обращаться в другие лечебные учреждения», – говорится в сообщении.

В одной из больниц региона, по данным Луганской ОВА, сейчас находится более 1000 раненых оккупантов. В медучреждении не хватает персонала, помощников хирургов, таблеток, коек и даже постельного белья.



В Северодонецке под видом замены системы отопления, как сообщили в Луганской ОВА, грабят квартиры.

«Жители оккупированного Северодонецка сообщают, что под видом ремонтных работ россияне вскрывают их квартиры – как пустые, так и заселенные. В одном из известных случаев оставшийся в оккупации человек утром пошел по делам, а после обеда обнаружил вырезанную дверь», - рассказали в ОВА, отметив, что вместе с элементами системы отопления, иногда совершенно новыми, у людей исчезают и личные вещи. Сообщается также, что радиаторы оккупанты режут вместе с трубами под потолок и обещают до конца февраля установить современные.

Кроме того в Луганской ОВА написали, что в некоторых домах, где происходят такие «ремонты», строения нуждаются в восстановлении крыши, отсутствуют окна во многих квартирах и т.д.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в ночь на вторник российские оккупанты трижды обстреляли две громады Никопольского района области, есть разрушения жилой и критической инфраструктуры.