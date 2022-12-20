В Киеве продолжается ликвидация повреждений в энергосистеме Украины после последних воздушных атак, генерация электроэнергии ограничена, поэтому столица, как и все остальные регионы страны, получает лимитированный объем электроснабжения. Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.



Он отметил, что свет для потребителей Киева по-прежнему подается в режиме аварийных отключений.

«Водоснабжение работает в штатном режиме. Относительно тепла в домах киевлян. Котельные, обслуживающие примерно 5% потребителей столицы, из-за энергетических проблем вынуждены отключаться и включаться поочередно», - рассказали в администрации и напомнили, что в столице развернуты 430 работающих круглосуточно стационарных «Пунктов Несокрушимости», где можно согреться, зарядить электронные устройства и воспользоваться связью.

19 декабря советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинскую электросеть практически невозможно уничтожить российскими ракетами «Калибр» и Х-101.