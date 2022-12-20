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В Донецкой ОВА рассказали об атаках войск РФ общин региона

20 декабря 2022, 10:26

В Донецкой ОВА рассказали об атаках войск РФ общин региона

В Донецкой ОВА рассказали об атаках войск РФ общин области. Фото: Павел Кириленко В Донецкой ОВА рассказали об атаках войск РФ общин области. Фото: Павел Кириленко

Ночью российские оккупанты продолжили обстрелы общин на разных участках линии фронта на Востоке Украины. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«На Волновахском направлении под огнем - Угледар и окрестности. Поврежден 1 дом, информация о пострадавших не поступала. На Донецком направлении зафиксированы обстрелы Марьинки и окрестностей Очеретинской и Кураховской общин без жертв», - написал он.

Павел Кириленко к тому же рассказал, что на Горловском направлении 2 человека погибли и 1 человек получил ранения в Бахмуте, были единичные прилеты в Дальней Дилиевке и Константиновке Константиновской общины, а также Парасковеевке и Яковлевке Соледарской общины.

На Лисичанском направлении, по его словам, было громко в Северске и на территории общины. Обошлось, по данным ОВА, без жертв.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.

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