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В Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека, трое ранены – глава ОВА

20 декабря 2022, 10:13

В Херсонской области в результате обстрелов погибли два человека, трое ранены – глава ОВА

Российские оккупанты за минувшие сутки 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. За прошедшие сутки россияне убили 2 человека, 3 человека получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Он уточнил, что оккупанты вели обстрелы из артиллерии, РСЗО, минометов и танков, а также нанесли по области ракетный удар. Под огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Глава ОВА рассказал, что россияне попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома.

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