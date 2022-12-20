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Армия РФ атаковала 17 населенных пунктов Донецкой области за сутки

20 декабря 2022, 10:45

Армия РФ атаковала 17 населенных пунктов Донецкой области за сутки

Армия РФ атаковала 17 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области Армия РФ атаковала 17 населенных пунктов Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Российские войска нанесли 22 удара по территории Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть погибшие и раненые мирные жители.

Оккупанты атаковали авиацией, ЗРК «С-300», РСЗО «Град», «Ураган», артиллерией и минометами 17 населенных пунктов региона. Ударили по городам Константиновка, Авдеевка, Бахмут, Лиман, Железное, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Очеретино, Щербиновка, села Времовка, Дилиевка, Карловка, Веселое, Орловка, Каменка, Ласточкино, Красногоровка.

Армией РФ за сутки разрушены и повреждены 15 гражданских объектов Донетчины – 10 жилых домов, больница, гостиница, автомобили.

«Авиацией оккупанты били по селам Каменка, Веселое и поселку Великая Новоселка. Из «Градов» нанесли удары по селу Ласточкино, Времевка и городу Авдеевка. Во всех случаях информация о жертвах и повреждениях не поступала. Зафиксирован ракетный удар с ЗРК «С-300» по Константиновке, повреждена инфраструктура. По предварительным данным, люди не пострадали», - рассказали правоохранители.

Из «Ураганов» оккупанты обстреляли больницу в Лимане и 3 многоквартирных дома, есть раненые.

В результате артиллерийских обстрелов есть погибшие в городах Бахмут и Железном, а также раненые в поселках Очеретино, Щербиновка и Бахмуте.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 62 человека, с начала обязательной эвакуации – более 33 260 человек, среди них 4960 – дети, 1953 – люди с инвалидностью.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя.

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