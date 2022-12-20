В Луганской ОВА сравнили цены на продукты в оккупации с украинскими

Картофель и куринное мясо на оккупированной части Луганской области стоит более чем вдвое дороже, если сравнить со средними ценами этой продукции на подконтрольной украинскому правительству территории. Об этом рассказали в Луганской ОВА, отметив, что почти вдвое дороже в оккупации хлеб и капуста.

«Средние потребительские цены на продукты питания в захваченных войсками РФ общинах Луганской области значительно выше, чем на подконтрольной правительству Украины территории. В течение осени цены значительно выросли. Некоторые продукты питания стоят более чем вдвое дороже», – говорится в сообщении.

Отмечается, что гораздо дороже, чем украинские, такие продукты потребительской корзины: капуста белокочанная дороже на 99,01%, хлеб ржано-пшеничный – на 88,24%, свинина – на 77,12%.

«Кроме того, сметана стоит дороже на 60,01%, батон – на 57,46%, сахар – на 49,72%, подсолнечное масло – на 47,41%, говядина – на 44,86%», – рассказали в Луганской ОВА.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что на захваченной войсками РФ части области оккупанты продолжают отбирать больницы у гражданского населения для своих нужд.