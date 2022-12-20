ВСУ находятся в нескольких километрах от оккупированной Кременной — Гайдай

Российские оккупанты безрезультативно контратакуют на направлении Сватово-Кременная в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, до захваченной войсками РФ Кременной украинским военным осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.

Также Гайдай рассказал, что Силам Обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию в Белогоровке. Военные уверенно держат позиции.

«На оккупированных территориях в городах Луганщины люди замерзают. Многоэтажки отапливают, рубя деревья на улицах и собственной мебелью», – рассказал глава Луганской ОВА.

Ранее в Луганской ОВА сообщили, что на захваченной войсками РФ части области оккупанты продолжают отбирать больницы у гражданского населения для своих нужд из-за большого количества раненых.