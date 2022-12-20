Военные показали, как из РСЗО «Град» бьют по позициям войск РФ в Донецкой области

Украинские военные показали, как артиллеристы бьют по оккупантам из РСЗО «Град» в Донецкой области. Видео было опубликовано 36-я отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.







Отмечается, что обстрел ведется 122-мм снарядами.



«Такие убедительные аргументы морских пехотинцев лучше всего склоняют террористов-захватчиков «принять непростое решение» и деоккупировать территорию независимого суверенного государства», - написали военные.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что до захваченной войсками РФ Кременной украинским военным осталось несколько километров, но продвижение идет медленно из-за плотной заминированности территории.