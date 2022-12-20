Начсклада на Донетчине присвоил военное имущество на 1 млн гривен

Начальника производственного склада в Донецкой области подозревают в сбыте военного имущества на сумму более чем миллион гривен. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил.



По данным следствия, подозреваемый в течение февраля — декабря 2022 года на территории Донецкой и Днепропетровской областей наладил незаконный сбыт военного имущества. Присвоив обмундирование — обувь, одежду, шлемы, бронежилеты — а также 15 тысяч пачек сигарет, он вывез указанное имущество с территории тылового пункта управления воинской части с целью дальнейшего незаконного сбыта. Таким образом государству нанесен ущерб на более чем миллион гривен.



В ходе проведения санкционированных обысков изъято военное имущество, табачные изделия, денежные средства и другие вещи. Сейчас подозреваемый содержится под стражей, ему сообщили о подозрении по факту присвоения военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет.