В оккупированном Мариуполе горит ГПК «Украинской дом». Фото: Пётр Андрющенко

В захваченном российскими войсками Мариуполе горит Городской палац культуры «Украинской дом». Об этом сообщил советник мэра города Пётр Андрющенко.



«Учащиеся 7-го класса школы №4 подожгли дом ДК Металлургов (потому что Украинским домом при оккупантах назвать язык не дает). То ли сознательно, то ли нет – история молчит», - написал он, отметив, что детей уже арестовал следственный комитет РФ и содержат их оккупанты в здании Центрального райотдела полиции.

Ранее со ссылкой на информацию Мариупольского сопротивления советник мэра города Пётр Андрющенко рассказал о пожаре на захваченном российскими оккупантами помещении на территории ММК им. Ильича.