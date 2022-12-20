В районах ведения активных боевых действий на Донетчине проживает более 4 тысяч детей

В Донецкой области в районах активных боевых действий до сих пор находится более 4 тысяч детей. Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.



«В районах ведения активных боевых действий на Донетчине до сих пор проживают более 4 тысяч детей. Полицейские постоянно общаются с местными, чтобы убедить их эвакуироваться вместе с детьми подальше от опасности», - говорится в сообщении.



Он отметил, что каждый экипаж специализированного подразделения полиции «Белого Ангела» оснащен детскими защитными комплектами - касками и касками, поэтому при необходимости полицейские смогут лучше защитить детей от обстрелов во время эвакуации.