Зеленский рассказал, зачем ездил в Бахмут, и что видел на Донетчине

Боль, руины и могилы — это так называемый «русский мир». Об этом в своем вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Вернулся из Донецкой области — из нашей Бахмутской крепости. Был там сегодня, чтобы поддержать наших бойцов, вручить государственные награды, поблагодарить их… На пути к передовой я проехал сегодня Славянск, Краматорск, Дружковку, Константиновку... Города, села с ними рядом, которые сейчас буквально борются за жизнь», — отметил Зеленский.



Он призвал посмотреть, какое у России наступление, что она оставляет там, куда заносит свой флаг.



«Выжженную землю, уничтоженную жизнь», — сказал президент.



Именно этому препятствуют украинские воины, подчеркнул Зеленский, шаг за шагом возвращая жизнь на украинскую землю, куда ступили оккупанты.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский посетил Бахмут. Там он наградил военнослужащих. Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также заявил, что якобы побывал на Бахмутском направлении. Там он решил позвать Зеленского на переговоры.



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