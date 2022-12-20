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Главные события в оккупации 20 декабря

20 декабря 2022, 23:00

Главные события в оккупации 20 декабря

Политика

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин побывал на оккупированной территории Украины, в зоне так называемой «спецоперации».

На Бахмутском направлении сегодня побывал и глава ЧВК «Вагнер», известный как «повар Путина», Евгений Пригожин. Кадры с российским бизнесменом якобы с фронта опубликовала его пресс-служба.

Пригожин решил вызвать на переговоры президента Украины, который сегодня также совершил визит на линию фронта.

Владимир Путин встретился с главами группировок «Л-ДНР». Пушилин попросил Путина усилить ПВО «ДНР».

Так называемая «министр иностранных дел ДНР» Наталья Никонорова и бывший глава «правительства» группировки «ДНР» Александр Ананченко назначены «сенаторами» в Совет Федерации России.

Общество

В захваченном российскими военными Мариуполе живут более 11 тысяч детей школьного возраста.

Для создания оккупационных властей в пгт Беловодск Луганской области россияне свезли 15 чиновников из Новосибирска.

Госпитали армии РФ в оккупированной части Луганской области переполнены – не хватает кроватей, вещей, медицинского персонала, еще три больницы региона были отобраны у гражданского населения на нужды захватчиков.

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