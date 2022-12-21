Ночью российские войска обстреляли Днепропетровщину 70 снарядами

Ночью русские войска обстреляли Днепропетровщину 70 снарядами. Фото: Валентин Резниченко

Ночью российсккие войска шесть раз ударили из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обстреляны три общины - Марганецкая, Мировская и Красногригорьевская. По информации Резниченко, в населенные пункты этих общин прилетело не менее 70 российских снарядов. Обошлось без пострадавших.

«В Красногригорьевской и Марганецкой общинах повреждены с десяток частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линии электропередач. В Красногригорьевке загорелся пожар в частном подворье. Спасатели огонь уже укротили. В Мировской последствия удара еще выясняются», — написал Валентин Резниченко.

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