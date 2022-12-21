450 детей погибли из-за войны РФ против Украины

450 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщили ювенальные прокуроры.

Отмечается, что более 1313 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Раненых детей, по состоянию на утро 21 декабря, 863. В ОГПУ сообщили, что эти цифры не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

«Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 428, Харьковской - 267, Киевской - 117, Николаевской - 80, Запорожской - 78, Херсонской - 74, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 34», — рассказали в Офисе генпрокурора.

Кроме того сообщается, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ было повреждено 3126 учебных заведений в Украине, а 337 из них разрушены полностью.

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