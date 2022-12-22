За ночь оккупанты 8 раз обстреляли Днепропетровщину РСЗО и артиллерией. Фото: Валентин Резниченко

Российские войска за ночь 8 раз обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из «Ураганов», «Градов» и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



От российских обстрелов, по его данным, пострадала 8-летняя девочка.

Резниченко, рассказал, что обстреливали войска РФ две общины Никопольщины – Красногригорьевскую и Марганецкую. Выпустили по населенным пунктам более 50 снарядов.

«В Марганце пострадала 8-летняя девочка. Ночью ее госпитализировали. Медики оказали помощь и утром ребенка выписали. В городе повреждены до двадцати частных домов и хозяйственных построек, несколько автомобилей и четыре электросети. В Красногригорьевской общине один дом разрушен, двадцать – повреждены. Избиты с десяток хозяйственных построек, автомобили, оборваны шесть линий электропередач», — сообщили в Днепропетровской ОВА.

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