В Донецкой ОВА показали фото последствий сегодняшних обстрелов региона. Фото: Павел Кириленко

Оккупанты сегодня обстреляли Часов Яр, Краматорск и Курахово Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



По его словам, прилеты исключительно по гражданской инфраструктуре.



В Часов Яр, как рассказал Кириленко, 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены дома — всего по городу прилетело около 15 снарядов. В Краматорске армия РФ попала по территории предприятия и в одну из школ, обошлось без пострадавших. Последствия обстрелов Курахово еще устанавливаются специалистами.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области рассказали, что за минувшие сутки российские войска 21 раз ударили по территории области.