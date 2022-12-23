Обстрелы на Донетчине: Ситуация на разных направлениях

Российские силы ночью и утром продолжали обстрелы на разных участках линии фронта в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



На Волновахском направлении артобстрелам подвергся Угледар и окрестности города.



На Донецком направлении громко было в Кураховской громаде, оккупанты обстреляли ее восемь раз. В Новоселидовке один человек ранен, в Константинопольском повреждены три дома. Также под обстрелы ночью попало Курахово, а утром — Авдеевка.



На Горловском направлении один человек погиб в Часов Яре. В Бахмуте в результате обстрела повреждены колледж и жилая многоэтажка.



На Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного Лиманской громады — в Заречном повреждены два дома.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли четыре мирных жителя, семь человек ранены.