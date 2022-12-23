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Снарядами армии РФ повреждено здание Центральной районной больницы на Харьковщине

23 декабря 2022, 10:49

Снарядами армии РФ повреждено здание Центральной районной больницы на Харьковщине

Российские войска за минувшие сутки обстреляли ракетами и артиллерией приграничные населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Купянского, Изюмского районов Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Волчанской общине, по его словам, из-за прилетов российских снарядов горели гаражи, кроме того был поврежден хозяйственный блок Центральной районной больницы.

«Получили ранения 4 работника райбольницы - 3 мужчины и 1 женщина. Еще один человек 62 лет также получил осколочные ранения. Все пострадавшие в среднем состоянии, угроз жизни нет», - рассказал Синегубов.

Оккупанты также разрушили жилой дом в Купянске, а еще в одном домовладении возник пожар из-за обстрела. Обошлось без пострадавших.

«В Протопоповке Изюмского района на взрывном устройстве в лесу взорвался 25-летний мужчина. Он госпитализирован с ранениями, состояние среднее», - сообщил глава Харьковской ОВА.

Кроме того Синегубов рассказал, что подразделения Сил обороны Украины отразили атаку российских оккупантов в районе села Хатное.

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