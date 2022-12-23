В Саратовской области РФ подожгли военкомат

Саратовская область РФ. Фото: Telegram-канал Baza

В Саратовской области РФ неизвестные подожгли военкомат. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.



Пожар возник в здании военного комиссариата в селе Ивантеевка на улице Кооперативной. Поджечь пытались кабинет дежурного: там нашли пластиковую бутылку с остатками бензина и, предположительно, масла.



Пожар удалось потушить до того, как он перешел в другие помещения, но кабинет сильно пострадал от огня. Полиция ищет поджигателей.

Ранее сообщалось, что в Москве в РФ произошел пожар в воинской части.