Армия РФ обстреляла Донбасс ракетами, РСЗО «Град» и артиллерией

Правоохранители задокументировали 20 военных преступлений РФ за минувшие сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Правоохранители задокументировали 20 военных преступлений РФ за минувшие сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть жертвы и раненые мирные жители.



Оккупанты атаковали ЗРК «С-300», РСЗО «Град» и артиллерией 10 населенных пунктов региона. Обстреляны города Бахмут, Авдеевка, Курахово, Марьинка, Краматорск, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Берестки, Максимилиановка, Новоселидовка.

Уничтожены и повреждены армией РФ за сутки 16 гражданских объектов Донецкой области – 9 жилых домов, школа-интернат, детский сад, заводы, хозяйственное предприятие, объекты критической инфраструктуры.

«Зафиксировано два ракетных удара по ЗРК «С-300» по Краматорску. Вражеские снаряды попали в инфраструктуру. Информация о жертвах не поступала. Реактивной артиллерией русские войска накрыли Часов Яр. Разрушениям подверглись объекты критической инфраструктуры, детский сад и многоквартирный дом. Есть убитые и раненые», - рассказали полицейские.

Из-за атак РФ есть погибшие и раненые в Бахмуте, в Авдеевке и Марьинке.

Ракетами оккупанты также обстреляли село Новоселидовка, попали в предприятие, травмировали человека.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 69 человек, с начала обязательной эвакуации – более 33 500 человек, среди них 4989 – дети, 1963 – люди с инвалидностью.

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