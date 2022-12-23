РФ назначила «прокуроров» на оккупированные украинские территории

В России сенаторы Совета Федерации поддержали представленные президентом России Владимиром Путиным кандидатуры на «должности» «прокуроров» на оккупированных украинских территориях. Об этом сообщает пресс-служба Совфеда.



Среди кандидатур на «должности» «прокуроров» поддержаны: на оккупированную часть Донетчины — Андрей Спивак, Луганщины — Глеб Михайлов, Запорожской области — Кирилл Осипчук, Херсонской области — Андрей Петров.



Отметим, что Спивак ранее возглавлял «генпрокуратуру ДНР», а Михайлов — это бывший заместитель прокурора Дагестана. О Кирилле Осипчуке известно, что он был старшим советником юстиции, первым заместителем прокурора Ростовской области, а Андрей Петров — заместителем прокурора Кировской области РФ.

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