С оккупированной территории Запорожья в РФ на «новогодние праздники» вывезли 200 детей

Оккупанты вывезли с оккупированной территории Запорожской области в Москву около 200 детей. Об этом во время брифинга рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает «Укринформ».



«Вчера они показали видео, как около 200 детей из временно оккупированной Запорожской области они все же вывезли на каникулы в Россию. Мы не понимаем, сколько это будет продолжаться, когда они их вернут», – сказал Федоров.



Он напомнил, что осенью из Энергодара и Каменки-Днепровской вывезли детей якобы на две недели, а вернули через 2 месяца.



Ранее стало известно, что с оккупированных территорий на «новогодние праздники» в РФ вывезли около 2000 детей.