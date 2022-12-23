СБУ задержала агента РФ, который навел ракетный удар по школе и больнице в Донецкой области

СБУ задержала подозреваемого в наведении ракетного удара по школе и больнице в Лимане. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным правоохранителей, злоумышленник собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения украинских военных в регионе, а также передавал противнику координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений в Лимане.



«Полученные данные войска РФ использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города. В частности, «по наводке» этого злоумышленника российские захватчики нанесли удар по местной школе и областной клинической больнице», - говорится в сообщении.



После атаки мужчина делал фото- и видеофиксацию поврежденных зданий, чтобы отправить «отчет» своим российским кураторам.



Сотрудники СБУ задержали вражеского агента во время передачи разведывательной информации РФ.



«По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого в апреле завербовал представитель российских спецслужб для подрывной деятельности в регионе. Для коммуникации с врагом предатель использовал анонимные мессенджеры», - отметили в спецслужбе.



Во время задержания СБУ обнаружила у злоумышленника мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с кураторами в РФ.



Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. А также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.