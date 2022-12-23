Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

СБУ задержала агента РФ, который навел ракетный удар по школе и больнице в Донецкой области

23 декабря 2022, 14:37

СБУ задержала агента РФ, который навел ракетный удар по школе и больнице в Донецкой области

СБУ задержала подозреваемого в наведении ракетного удара по школе и больнице в Лимане. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, злоумышленник собирал разведданные о расположении огневых позиций и маршрутах перемещения украинских военных в регионе, а также передавал противнику координаты объектов критической инфраструктуры и социальных учреждений в Лимане.

«Полученные данные войска РФ использовали для подготовки и проведения массированных ракетных обстрелов украинского города. В частности, «по наводке» этого злоумышленника российские захватчики нанесли удар по местной школе и областной клинической больнице», - говорится в сообщении.

После атаки мужчина делал фото- и видеофиксацию поврежденных зданий, чтобы отправить «отчет» своим российским кураторам.

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента во время передачи разведывательной информации РФ.

«По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого в апреле завербовал представитель российских спецслужб для подрывной деятельности в регионе. Для коммуникации с врагом предатель использовал анонимные мессенджеры», - отметили в спецслужбе.

Во время задержания СБУ обнаружила у злоумышленника мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с кураторами в РФ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. А также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще по теме

Организации
СБУ
Места
Лиман

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:18
Оккупанты с помощью брезента «отремонтировали» дом в Мариуполе — Андрющенко
14:16
С оккупированной территории Запорожья в РФ на «новогодние праздники» вывезли 200 детей
12:47
В Токмаке сгорел штаб оккупантов
12:05
РФ назначила «прокуроров» на оккупированные украинские территории
11:38
В центре Мелитополя взорван автомобиль
09:33
В Мариупольском горсовете рассказали, зачем оккупанты сносят руины драмтеатра
09:27
«ДНР»: От обстрелов погибли трое гражданских, еще четверо — ранены
23:15
Главные события в оккупации 22 декабря
16:57
«ЛНР» запретила движение транспорта в комендантский час, на дорогах установят КПП
16:26
На Херсонщине подорвали авто «главы» двух сел
15:59
Россия раздала на оккупированной Донетчине полмиллиона паспортов
15:26
Мобильные операторы группировок «ДНР» и «ЛНР» поднимают тарифы
14:30
Донецк под обстрелом, обесточены шахты, есть раненый
14:24
Журналисты обнаружили в оккупированном Мариуполе более 10 тысяч новых могил
13:02
Несмотря на обстрелы: Песков заявил, что чиновники РФ «обязаны» ездить на Донбасс
все новости
16:36
Путин назвал «спецоперацию» войной. Депутат требует открыть дело
16:24
40 тысяч заключенных-«вагнеровцев» воюют в Украине, заявили в Белом доме
16:10
В Бахмуте в ходе обстрела загорелось здание колледжа культуры и искусств
15:59
Глава Святогорской громады сообщил, сколько людей остались без жилья
15:58
На Луганщине армия рф постоянно находится под давлением ВСУ
15:27
ФСБ России обвинила шесть человек в госизмене и шпионаже в пользу Украины
15:23
Есть доступ машин: Святогорскую Лавру начали реставрировать
14:55
Связь, медпомощь, свет: После деоккупации в Святогорске налаживают мирную жизнь
14:37
СБУ задержала агента РФ, который навел ракетный удар по школе и больнице в Донецкой области
14:18
Оккупанты с помощью брезента «отремонтировали» дом в Мариуполе — Андрющенко
14:16
С оккупированной территории Запорожья в РФ на «новогодние праздники» вывезли 200 детей
14:05
Украинский суд приговорил депутата Госдумы РФ Майданова к 15 годам тюрьмы
14:01
Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона
13:37
Российские войска нанесли ракетный удар по Краматорску
13:35
В Киеве задержан владелец сети донецких ломбардов, финансировавший «ДНР»
все новости
ВИДЕО
В ресторане Донецка ранены экс-глава «Роскосмоса» Рогозин и «премьер ДНР»
21 декабря, 23:46
Визит Зеленского в США и передача системы Patriot: все подробности ►
21 декабря, 19:30
Возможность нового наступления России: анализ и прогнозы ►
21 декабря, 00:56

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама