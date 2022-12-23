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Зеленский не исключает новых поездок, если это будет результативно для Сил обороны

23 декабря 2022, 17:12

Зеленский не исключает новых поездок, если это будет результативно для Сил обороны

Президент Владимир Зеленский не исключает новых заграничных визитов, если от результатов будут напрямую зависеть украинские Силы обороны. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает «Интерфакс-Украина».

«Вчера, вы знаете, мы вернулись в Украину из США. И это был мой первый заграничный визит после 24 февраля – к ключевому союзнику нашего государства – США. Это был результативный визит… Я призываю вас рассматривать этот визит как очень важный ориентир, как заданную планку», - сказал Зеленский.

Президент отметил, что сейчас у него нет возможности совершать заграничные поездки, как это было раньше, но не исключил возможные новые визиты.

«Если какой-нибудь визит потенциально будет иметь такое же значимое, важное, стратегическое наполнение, как мой визит сейчас в США, если от результатов визита будут абсолютно напрямую зависеть наши ВСУ, наши Силы обороны, если тот или иной наш партнер готов брать на себя лидерство в реализации пунктов Украинской формулы мира, если могут быть определяющие шаги по ускорению нашей победы, то как исключения из общей практики военного времени могут быть мои переговоры и вот так - на личном уровне», - заявил глава государства.

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