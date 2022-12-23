Главные события в оккупации 23 декабря

Общество



Россия отправила «прокуроров» на оккупированные украинские территории. На оккупированной части Донетчины назначен Андрей Спивак, Луганщины — Глеб Михайлов, Запорожской области — Кирилл Осипчук, Херсонской области — Андрей Петров. Спивак ранее возглавлял «генпрокуратуру ДНР», а Михайлов — это бывший заместитель прокурора Дагестана. О Кирилле Осипчуке известно, что он был старшим советником юстиции, первым заместителем прокурора Ростовской области, а Андрей Петров — заместителем прокурора Кировской области РФ.



Группировка «ДНР» установила временный запрет на вывоз лома, отходов цветных и черных металлов со временно оккупированных территорий Донецкой области.



Оккупанты вывезли с оккупированной территории Запорожской области в Москву около 200 детей.



Деоккупация



По данным Офисе генпрокурора, на деоккупированных территориях Украины после отступления россиян обнаружено 54 места жестокого обращения с населением.



Боевые действия



В результате обстрела Донецка есть повреждения на центральных улицах. По данным местных жителей, одна из ракет попала в крышу жилого дома по улице Артема, сообщается о прилетах на территорию детского сада по улице Университетской. Куйбышевский, Киевский и часть Ворошиловского района остались без света.



По оценкам американской стороны, сейчас силы ЧВК «Вагнер» в Украине насчитывают 50 тысяч наемников, из которых десять тысяч являются контрактниками, а остальные 40 тысяч — осужденные. Отмечается, что эта оценка занижена.



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