Ребенок и женщина пострадали во время обстрела в Донецке

В результате вечернего обстрела Донецка 23 декабря получили ранение 6-летняя девочка и 39-летняя женщина. Об этом сообщает паблик «Типичный Донецк». По его данным, это произошло по улице Университетской, 100а.

Кроме этого, в оккупационной администрации Донецка сообщили, что в результате обстрела Киевского района повреждено 5 многоквартирных жилых домов по ул. Артема и Университетской, здание магазина «Донецк-Сити» и 3 легковых автомобиля.