Центр Херсона под обстрелом, число погибших растет

Херсон. Фото: ОП

Российские войска обстреляли центр Херсона, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



«Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице. Все службы работают, последствия выясняем», — отметил Тимошенко.



Позже он добавил, что уже известно о минимум пяти погибших и 20 раненых в результате обстрела центра города. Фото: 18+

Обновлено. Тимошенко сообщил, что уже известно о 35 раненых. 16 из них находятся в тяжелом состоянии.

Число погибших в Херсоне возросло до восьми человек, сообщает Херсонская прокуратура.