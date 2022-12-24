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В Беларуси три батальона выдвинулись к украинской границе — Наев

24 декабря 2022, 15:56

В Беларуси три батальона выдвинулись к украинской границе — Наев

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Сергей Наев проверил готовность подразделений, которые защищают северные рубежи Украины, к отражению возможного нападения агрессора. Об этом сообщает Минобороны.

«На территории Республики Беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины», — сообщил Наев.

Он добавил, что, в свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка украинских военных. В ней приняли участие подразделения, которые осуществляют охрану и оборону указанного объекта.

«Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта», — резюмировал Наев.

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