В Беларуси три батальона выдвинулись к украинской границе — Наев

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Сергей Наев проверил готовность подразделений, которые защищают северные рубежи Украины, к отражению возможного нападения агрессора. Об этом сообщает Минобороны.



«На территории Республики Беларусь начата проверка подразделений 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии. В частности, мотострелковый батальон и два танковых батальона получили задание выдвинуться в районы, граничащие с государственной границей Украины», — сообщил Наев.



Он добавил, что, в свою очередь, на территории Киевской области на одном из важных государственных объектов критической инфраструктуры состоялась тренировка украинских военных. В ней приняли участие подразделения, которые осуществляют охрану и оборону указанного объекта.



«Слаженные и четкие действия защитников показали их готовность к адекватному противодействию в случае, если враг будет пытаться осуществить захват этого объекта», — резюмировал Наев.

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