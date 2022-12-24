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В «Дії» запустили опрос о праздновании Рождества: Как проголосовать

24 декабря 2022, 17:51

В «Дії» запустили опрос о праздновании Рождества: Как проголосовать

В приложении «Дія» появился опрос, посвященный дате празднования Рождества в Украине. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

По его словам, главная цель опроса — выяснить, сколько украинцев празднуют Рождество:

  • 25 декабря;
  • 7 января;
  • в обе даты;
  • не отмечают вовсе.

Чтобы проголосовать, необходимо:

  • открыть приложение «Дія» и авторизоваться;
  • перейти в раздел «Услуги», нажав кнопку внизу экрана;
  • выбрать пункт «Опросы»;
  • выбрать нужный вариант.

Ответить на вопрос можно с 24 по 30 декабря.

«Католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день — 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают: григорианскому (новый стиль) или юлианскому (старый стиль). И по-старому Рождество приходится на 7 января», — пояснил Ткаченко.

Для Украины, отметил министр, соблюдение юлианского календаря является еще наследием Российской Империи, которая отказалась переходить на григорианский календарь. Но в последнее время все больше людей переходят на празднование Рождества 25 декабря, а некоторые — отмечают обе даты.

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