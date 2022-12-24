В «Дії» запустили опрос о праздновании Рождества: Как проголосовать

В приложении «Дія» появился опрос, посвященный дате празднования Рождества в Украине. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.



По его словам, главная цель опроса — выяснить, сколько украинцев празднуют Рождество:

25 декабря;

7 января;

в обе даты;

не отмечают вовсе.

Чтобы проголосовать, необходимо:

открыть приложение «Дія» и авторизоваться;

перейти в раздел «Услуги», нажав кнопку внизу экрана;

выбрать пункт «Опросы»;

выбрать нужный вариант.

Ответить на вопрос можно с 24 по 30 декабря.



«Католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день — 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают: григорианскому (новый стиль) или юлианскому (старый стиль). И по-старому Рождество приходится на 7 января», — пояснил Ткаченко.



Для Украины, отметил министр, соблюдение юлианского календаря является еще наследием Российской Империи, которая отказалась переходить на григорианский календарь. Но в последнее время все больше людей переходят на празднование Рождества 25 декабря, а некоторые — отмечают обе даты.