В «Дії» запустили опрос о праздновании Рождества: Как проголосовать

В приложении «Дія» появился опрос, посвященный дате празднования Рождества в Украине. Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
По его словам, главная цель опроса — выяснить, сколько украинцев празднуют Рождество:
Чтобы проголосовать, необходимо:
Ответить на вопрос можно с 24 по 30 декабря.
«Католики, греко-католики и православные празднуют Рождество Христово в один день — 25 декабря. Разница лишь в том, по какому календарю они считают: григорианскому (новый стиль) или юлианскому (старый стиль). И по-старому Рождество приходится на 7 января», — пояснил Ткаченко.
Для Украины, отметил министр, соблюдение юлианского календаря является еще наследием Российской Империи, которая отказалась переходить на григорианский календарь. Но в последнее время все больше людей переходят на празднование Рождества 25 декабря, а некоторые — отмечают обе даты.