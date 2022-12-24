Главные события в оккупации 24 декабря

Общество
На подконтрольной группировке «ЛНР» территории поврежден железнодорожный мост в Хрустальном (до декоммунизации — Красный Луч).
«Генеральное восстановление», «мастер-стройка», «большая стройка» — как только еще не называли российские СМИ восстановительные работы в Мариуполе. Однако, как это свойственно России, картинка в телевизоре и обещания отличаются от реальности и сделанного.
Боевые действия
В оккупированной Кременной в результате артобстрела погибли два человека.
В Донецке обстрелом повреждены ж/д больница по Университетской и травматология, расположенная неподалеку. Вечером в результате обстрела Киевского района получила ранения девочка 2015 года рождения.
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