Главные события в оккупации 24 декабря

Общество



На подконтрольной группировке «ЛНР» территории поврежден железнодорожный мост в Хрустальном (до декоммунизации — Красный Луч).



«Генеральное восстановление», «мастер-стройка», «большая стройка» — как только еще не называли российские СМИ восстановительные работы в Мариуполе. Однако, как это свойственно России, картинка в телевизоре и обещания отличаются от реальности и сделанного.



Боевые действия



В оккупированной Кременной в результате артобстрела погибли два человека.



В Донецке обстрелом повреждены ж/д больница по Университетской и травматология, расположенная неподалеку. Вечером в результате обстрела Киевского района получила ранения девочка 2015 года рождения.



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