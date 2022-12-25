На днях в районе Забарино Херсонской области был поражен штаб, где проводилось совещание офицеров Южного военного округа вооруженных сил РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Там добавили, что в результате до 70 военнослужащих получили ранения. Количество погибших уточняется.



Также сообщается, что в Донецкой области уничтожено 4 самоходные артиллерийские установки 2С7 «Пион».



Кроме того, авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла два удара по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 пунктов управления и район сосредоточения живой силы войск РФ.