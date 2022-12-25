Главные события в оккупации 25 декабря

Общество

Оккупированным частям Донецкой и Луганской областей грозит ухудшение ситуации с заболеваемостью ВИЧ, туберкулезом и гепатитом С. На территориях, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР», не хватает диагностических тестов и лекарств для лечения этих болезней.



Оккупанты запретили местным жителям выезжать с захваченных территорий через Васильевку в сторону Запорожья.



Военная техника зашла в Мариуполь со стороны России и двинулась через Мангуш по направлению на Бердянск и Мелитополь.



Оккупационные власти Мариуполя начали сносить дома исторического значения в центре города - дом с часами, где находилась студия всемирно известного художника — монументалиста Виктора Аранутова.



Боевые действия



В районе Забарино Херсонской области был поражен штаб, где проводилось совещание офицеров Южного военного округа вооруженных сил РФ. До 70 военнослужащих получили ранения. Количество погибших уточняется.



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