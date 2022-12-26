Прокуроры сообщили о подозрении боевику «народной милиции ДНР». Фото: Офис генпрокурора

​Боевику группировки «народная милиция ДНР» сообщено подозрение в государственной измене. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

По данным следствия, житель Донецкой области 24 февраля пошел на службу в так называемую «народную милицию ДНР» и, став старшим стрелком, он выполнял боевые задания по захвату территории Украины.

Отмечается, что во время оккупации армией РФ Юга Украины он принимал участие в «фильтрационных мероприятиях» на блок-постах в направлении Херсона, Новой Каховки, Кривого Рога. Подозреваемый проверял документы людей, обыскивал авто и личные вещи.

Боевик «ДНР» был задержан в конце октября во время боевого столкновения с подразделениями ВСУ.

«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении в госизмене, участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и ограблении гражданского населения (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.438 УК Украины)», - рассказали в ОГПУ.

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