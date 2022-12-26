Украинские военные призывают быть готовыми к новым ударам

Украинцам стоит быть готовыми к новым массированным атакам российских оккупантов, ведь они не прибегали к ним уже больше недели. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



«Никто не исключает [новых ударов]. Руководство государства призывает, руководство Воздушных сил, Вооруженных сил быть готовыми к возможным ударам. Уже длительное время об этом говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, что возможны такие атаки», - сказал он.



Так, Игнат отметил, что россияне уже неделю не прибегали к массированным обстрелам Украины.



Ранее оккупанты наносили такие удары с периодичностью в неделю, сейчас период увеличился до 10 дней.



«Очевидно, что враг не оставил своих намерений. Следует ожидать. Но не будем делать никаких прогнозов. Лучше бы, чтобы этих обстрелов не было», - сказал он.