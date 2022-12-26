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Боевик «ДНР», который ограбил жителей Харьковщины почти на 400 тысяч гривен, получил 9 лет тюрьмы

26 декабря 2022, 16:44

Боевик «ДНР», который ограбил жителей Харьковщины почти на 400 тысяч гривен, получил 9 лет тюрьмы

Котелевский райсуд Полтавы вынес обвинительный приговор боевику группировки «ДНР», который во время оккупации села Русские Тишки Харьковской области ограбил местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.

«Суд признал виновным боевика так называемой ДНР по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины)... и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Идет срок на апелляционное обжалование приговора», - говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 февраля мужчина был призван во время всеобщей мобилизации в ряды так называемой армии «ДНР» для участия в проведении боевых действий против Украины на стороне РФ.

«В марте в оккупированных Русских Тишках боевик получил приказ от представителя 13 состава 25-й мотострелковой бригады ВС РФ проникнуть в дом мужчины, который по данным российской разведки передавал украинским военным координаты расположения захватчиков в селе», - сообщили в прокуратуре.

Боевик проник в дом и ограбил владельцев - забрал их личные вещи и драгоценные ювелирные украшения, нанеся материальный ущерб на сумму почти 400 тысяч гривен.

В суде обвиняемый заявил об искреннем раскаянии в содеянном.

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