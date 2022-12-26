Дела «главного санврача» и «директора» водоканала Мариуполя передали в суд

Правоохранители закончили расследование дел в отношении «главного санврача» и «директора» водоканала разрушенного оккупантами Мариуполя. Обвинительные акты по фактам коллаборационной деятельности (ч. ч. 4, 5 ст. 111-1 УК Украины) направлены в суд. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.



По данным следствия, в июне 2022 года начальник отдела санитарного надзора Никольского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Донецкой области добровольно согласился на сотрудничество с оккупантами и стал главным «государственным санитарным врачом Мариупольской городской санитарно-эпидемиологической службы.



«Правонарушитель создает видимость "государственного санэпиднадзора"... Кроме того, согласовывает в пределах своей компетенции выдачу разрешений на ведение хозяйственной деятельности и отвод под застройку земельных участков. Также он предоставляет "главному госсанврачу "ДНР" проекты планов деятельности и развития "территориальных центров санэпиднадзора"», - говорится в сообщении.



Другой обвиняемый – сотрудник коммунального предприятия Мариупольский горводокана занял незаконную должность «директора» филиала Мариупольского ВУВКХ.



Поскольку коллаборанты продолжают находиться на временно оккупированной территории, их будут судить заочно.



Максимальное наказание за санкциями статей – лишение свободы сроком от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.