Главные события в оккупации 26 декабря

Боевые действия



В пабликах появилась информация о том, что ВСУ освободили город Кременная на Луганщине. Официальной информации по этому поводу не было, но глава ОПУ Андрей Ермак в своём телеграмм-канале призывал «иметь терпение» в ожидании хороших новостей. Ранее аналитики американского Института изучения войны отмечали, что украинские военные продвинулись в село Коломыйчиха, расположенное в 10 километрах северо-западнее Сватово.



В Петровском районе Донецка во время обстрела снаряд повредил жилой многоэтажный дом по улице Добровольского 5.



В захваченных войсками РФ Старобельске и Беловодске у оккупантов критическая ситуация в госпиталях.



В ночь на 26 декабря на военном аэродроме «Энгельс» Саратовской области прозвучали взрывы. В Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили на малой высоте украинский беспилотник. В результате падения его обломков «получили смертельные ранения» трое военнослужащих. Утверждается, что самолеты повреждений не получили.



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