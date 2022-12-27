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Оккупанты за минувшие сутки ранили двоих мирных жителей на Донбассе

27 декабря 2022, 08:41

Оккупанты за минувшие сутки ранили двоих мирных жителей на Донбассе

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил были ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, людей оккупанты ранили в Великой Новоселке и в Ивановском.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1281 мирный житель. 2796 человек получили ранения. На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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