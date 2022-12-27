Войска РФ нанесли 7 ударов по жилому сектору Донецкой области за сутки. Фото: Полиция Донецкой области

Российские оккупационные войска нанесли 7 ударов по жилому сектору Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что из-за обстрелов есть раненые мирные жители.

Армия РФ обстреляла города Авдеевка, Бахмут, пгт Большая Новоселка, села Карловка, Ивановка, Островское. Повреждены 7 гражданских объектов – дома и магазин мобильной техники.

«В результате артиллерийского удара в Бахмуте разрушен многоквартирный дом и помещение магазина. В селе Ивановское в результате российской атаки ранен мирный житель», - рассказали правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.



Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 69 человек, с начала обязательной эвакуации – более 33 783 человек, среди них 5035 – дети, 1975 – люди с инвалидностью.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.