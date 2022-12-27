В РФ задержали 8 мобилизованных оккупантов сбежавших с Луганщины — СМИ

В Подмосковье были задержаны 8 мобилизованных российских военных, которые уехали из оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает российское СМИ «BAZA».



Отмечается, что сбежавшие мобилизованные оккупанты объявились в Московской, чтобы сдать оружие.



«Вечером 26 декабря 8 мужчин в возрасте от 20 до 44 лет пришли в отдел полиции в Подольске с автоматами и пулеметами, заявив, что хотят сдать оружие. Позже выяснилось, что почти все приехавшие в отдел были мобилизованы в Калининградской области и после обучения направлены под Луганск», - сообщают российские СМИ, дополняя, что сотрудники полиции вызвали на место военных следователей и те отправили мобилизованных в одну из военных частей Подмосковья, где мобилизованные и будут дожидаться решения следователей.

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