В ВСУ допустили вероятность комбинированной атаки Украины армией РФ

РФ готовится к новой атаке, но это не обязательно будет массированный ракетный обстрел. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, отметив, что оккупанты могут изменить тактику.



Вероятна, по её словам, и комбинированная атака дронами и ракетами.

«Подготовка стратегической тактической авиации тоже есть, но все же помним, что тактика врага может меняться. Необязательно это будет массированная ракетная атака, она может быть и комбинированной», – сообщила Наталья Гуменюк, напомнив, что РФ получила новую партию дронов и уже начала их использовать.

Но, как отметила Гуменюк, российские войска пока не используют дроны так активно, как в начале, и это может свидетельствовать о том, что оккупанты изменили тактику действий. К тому же оккупанты начали использовать дроны для выявления мест дислокации украинских систем ПВО.



В ВСУ кроме того рассказали, что оккупанты в течение долгого времени не выводили в Черное море ракетоносители, а сегодня их там три, два из которых – подводные.

24 декабря начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что РФ снова вывела в Черное море корабль с крылатыми ракетами «Калибр», это произошло впервые с 16 декабря, когда российская армия произвела массированный удар по Украине.