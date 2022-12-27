В Украине арестовали склады российского олигарха Усманова с железной рудой

На территории нескольких морских портов Украины обнаружены подпольные склады с более чем 160 тысячами тонн украинской железной руды, принадлежащей компании российского олигарха Алишера Усманова, имущество арестовано. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Общая стоимость изъятых полезных ископаемых составляет около 2 млрд гривен.



«По оперативной информации, скрытое сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России. После этого полезные ископаемые планировали передать на нужды металлургической отрасли и военно-промышленного комплекса РФ для обеспечения потребностей российских оккупационных группировок», - отмечается в сообщении.



На изъятое имущество наложен арест и решается вопрос его передачи в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).



В СБУ напомнили, что с 24 февраля этого года на российского олигарха наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза.