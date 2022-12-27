В Украину вернули тела ещё 42 военнослужащих

Сегодня состоялась очередная передача тел военнослужащих, в Украину доставили 42 погибших. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции.



Отмечается, что в общей сложности Офису Уполномоченного по пропавшим без вести удалось вернуть домой тела 869 защитников.



«Ежедневно не прекращается работа по обмену. Несмотря на то, что процесс переговоров сложен и длителен, стараемся его ускорить. Понимаем каждую семью, ожидающую возвращения и чествования защитников. Вернем всех», – подчеркнул Уполномоченный из пропавших без вести Олег Котенко.

Ранее в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где в том числе обсуждалась ситуация в районе Бахмута и Кременной.